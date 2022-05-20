Юниорская команда «Уралочки» стала серебряным призером первенства России

В Нижнем Новгороде завершилось первенство страны по водному поло среди девушек не старше 18 лет. Как всегда, в числе лучших команд России – ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область).

Спортсменки из Златоуста отлично прошли групповой этап турнира, разгромив соперниц из Санкт-Петербурга 25:5, Киришей – 25:1 и Ханты-Мансийска 10:6. В четвертьфинале «Уралочки» разобрались с УОР Чехова 17:3, в полуфинале – с ЦОП Кинеф со счетом 10:7. И лишь в главном матче за «золото» не смогли одолеть хозяев соревнований, ватерполисток Нижнего Новгорода, завоевав серебряные медали Первенства России.