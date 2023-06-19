19.06.2023
Юные челябинские волейболистки стали победительницами «Серебряного мяча»
19.06.2023
В Миассе на ходу загорелся троллейбус
19.06.2023
В Челябинской области снижаются показатели естественной убыли населения
19.06.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Марченко
19.06.2023
В Аргаяшском районе продолжают тушить торфяной пожар
19.06.2023
В Челябинске вводится ограничение движения по Свердловскому проспекту
Юные челябинские волейболистки стали победительницами «Серебряного мяча»
13.04.2023
Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги
07.03.2023
Влюбленные в волейбол челябинцы посвятили 8 Марта турнир на площадке СК «Арены»
20.12.2022
Челябинские волейболистки впервые за 25 лет завоевали бронзу Кубка России
07.08.2021
Воспитанник челябинской школы волейбола завоевал серебряную медаль Олимпийских игр
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023