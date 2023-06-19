Юные челябинские волейболистки стали победительницами «Серебряного мяча»

Юные челябинские волейболистки из школы №71 одержали победу во всероссийском финале соревнований «Серебряный мяч-2023». Состязания проходили в Раменском (Московская область).

Не обошлось и без персональных наград, их вручили трем игрокам. Анна Корягина признана лучшей блокирующей, Василиса Фролова стала самой сильной нападающей, а Любовь Печенкина оказалась лучшим защитником.

Как отмечают в администрации Челябинска, 71-я школа богата спортивными традициями. В ней в разные годы учились Заслуженные мастера спорта России Екатерина Гамова, Марина Окулова, Евгения Старцева и другие игроки сборной команды России.