Юные спортсмены Челябинска сразились на фестивале дворового футбола «МЕТРОШКА»

В Челябинске вчера, первого июня, прошла церемония открытия Фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА-2022», который состоялся в седьмой раз. Главный приз – комплекты профессиональной экипировки и поездка в Санкт-Петербург.

В этом году в Фестивале принимает участие 20 детских команд. Вчера и сегодня борьба разворачивается в двух возрастных группах: 2009 – 2010 и 2011 – 2012 годов рождения.

«Я немного переживаю, но очень хочу забить гол! Чтобы наша команда выиграла!», – рассказал юный спортсмен, член команды «Олимп» Степан Пятин.

Фестиваль «МЕТРОШКА» уже давно вышел за границы региона. Всего в этом году возможность принять участие в большом детском празднике получат 7 000 детей из 42 городов и 15-ти регионов России (Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Тюменской и Ульяновской областей, Республик Татарстан, Мордовия, Чувашия, Башкортостан и Удмуртия, а также Пермского края).

«Этот футбольный праздник все больше и больше вовлекает ребят в занятие народным видом спорта – футболом. И все больше ребят приходят на футбольные поля, чтобы поиграть в коллективе, а возможно, пробиться и на более высокий уровень. Желаю вам сегодня показать свои лучшие качества, получить удовольствие от игры и стремиться к результату. Приз очень серьезный!» – обратился к участникам Фестиваля замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Все города разделены на 7 дивизионов – «Волга», «Прикамье», «Аркаим», «Край озер», «Разрез», «Черное золото» и «Зюраткуль». Победители дивизионов встретятся на Суперкубке в Челябинске в будущем сентябре. Абсолютные чемпионы фестиваля получают в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки. Традиционной останется и призовая поездка чемпионов в Санкт-Петербург. Это подарок от РМК, которая 7-й год является генеральным партнером фестиваля. Турнир ежегодно расширяет свою географию, включая в программу все новые города и регионы России.

Предварял турнир товарищеский матч между игроками ХК «Трактор» и сборной Правительства Челябинской области, которая одержала победу со счетом 4:2.

Противники сыграли 2 тайма по 20 минут, а затем провели дружескую серию пенальти. Формат встречи – 8х8. Министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб пожелал ребятам ясного неба над головой и получения нового опыта, который поможет им прийти к новым победам.

«Сегодняшний турнир очень знаковый. Он проходит в День защиты детей. «МЕТРОШКА» становится семейным праздником. Сегодня буду болеть за команду правительства области. Если бы мне не нужно было бы бежать, то я и сам вышел бы на поле и играл в защите», – отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.

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Для справки:

«МЕТРОШКА» – это уникальный детский футбольный праздник с 20-летней историей, который зародился в 2002 году в Челябинской области. Это единственный в России региональный проект детского дворового футбола такого масштаба. Два года подряд фестиваль «МЕТРОШКА» является победителем конкурса Президентских грантов. В 2021 году «МЕТРОШКА» стал лучшим на конкурсе «Россия – футбольная страна» в номинации «Лучший проект в области развития массового футбола». В 2022 году фестиваль победил во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре» и получил Гран-при, а также занял первое место в номинации «Дети в спорте».