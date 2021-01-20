Южноуральцы остались без медалей домашнего мемориала по прыжкам в высоту и с шестом

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Южноуральцы остались без медалей домашнего мемориала по прыжкам в высоту и с шестом

В Челябинске завершился 39-й мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом. Главной звездой соревнований стала первая и единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, двукратная чемпионка планеты в помещении, чемпионка Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF Мария Ласицкене. Южноуральцы остались без медалей.

По уже сложившейся традиции мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом открыл новый соревновательный легкоатлетический сезон у ведущих в стране прыгунов-высотников. В этом году организаторам вновь удалось собрать звездный состав участников. Челябинским любителям легкой атлетики было на кого посмотреть и за кого поболеть.

Как сообщили в министерстве спорта региона, главной звездой челябинского турнира стала, конечно же, Мария Ласицкене – первая и единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF. Она победила с результатом один метр 92 сантиметра.

Мужские соревнования по прыжкам в высоту выиграл Михаил Акименко. Серебряный призер чемпионата мира -2019 успешно преодолел высоту в два метра 28 сантиметров.

Соревнования в прыжках с шестом проходили в формате «Битвы полов» - женщины состязались с мужчинами, имея гандикап в один метр. Победителем стал Виктор Пинтусов - пять метров 72 сантиметра. Второй стала Аксана Гатауллина - четыре метра 67 сантиметров. Третье место заняла Полина Кнороз. Ее результат четыре метра 62 сантиметра.

Южноуральские легкоатлеты в призеры не попали.