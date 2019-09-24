Южноуральцы собрали урожай наград на Всероссийских юношеских Играх

Южноуральские спортсмены завоевали 11 медалей на XII открытых Всероссийских юношеские Игры боевых искусств, которые проходили в Анапе. Они пока остаются в Краснодарском крае и продолжают выступление на чемпионате России, который проходит параллельно с юношескими Играми.

В Анапе завершились XII открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. Их проведение является продолжением славных традиции детско-юношеских Спартакиад народов СССР, дающих импульс развитию массового спорта, и воспитанию здорового, социально активного поколения.

В тхэквондо команду Челябинской области представляли спортсмены СШОР «Конас». В командном спарринге челябинцы заняли первое место. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Игорь Лапаев, Артур Могилев и Владимир Тарасов. В личном первенстве Артур Могилев также завоевал «золото». Медаль такого же достоинства у Елизаветы Пастуховой. «Бронза» на счете Данила Васильева и Кирилла Новокрещенова.

В всестилевом каратэ равных не было Владимиру Сажаеву, Александру Иващенко и Арине Хисаметдиновой. «Серебро» у Леонида Хомченко, «бронза» у Алексея Шевкунова. В двоеборье на вторую ступень пьедестала почета поднялась Екатерина Чернышева.

Также сейчас в Анапе проходит Чемпионат России по всестилевому каратэ, который является отборочным этапом на первый чемпионат Мира, который пройдёт в Москве с 21 по 24 ноября.