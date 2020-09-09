Южноуралец попал в рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии»

Составлен лонг-лист «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии». В него попал представитель Челябинской области, руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Беленков.

В рейтинг-листе оказались многие известные спортивные руководители и функционеры. Среди них министр спорта России Олег Матыцин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, президент международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, гендиректор «Оргкомитета Волейбол-2020» Роман Станиславов и многие другие. Руководитель дирекции комплекса ГТО в Челябинской области Александр Беленков оказался в рейтинг-листе лучших в номинации «Управление региональными спортивными проектами». Первое место там занял министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян, на втором месте расположился руководитель Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. Южноуралец в этом списке занял третье место.

«Не скрою, я приятно сильно удивлен и горд тем, что попал в этот почетный рейтинг. В нем представлены очень известные личности, профессионалы своего дела, на которых нужно равняться. В свою очередь, благодарен дружной команде управленцев Челябинской области, благодаря которой удается успешно воплощать в жизнь множество проектов, ярким примером которого является продолжительное нахождение области в первой десятке федерального рейтинга реализации комплекса ГТО», - сказал Сергей Беленков.

Напомним, лонг-лист был сформирован на основе предложений спортивного сообщества: каждый желающий мог заявить свою или чужую кандидатуру в любой из 21 номинаций. Всего было подано около 800 заявок. Их рассмотрели эксперты консультативного совета, который составлен из профессионалов сферы образования в спорте, спортивных медиа и представителей отраслевых объединений, имеющих подтвержденную экспертизу в спортивной индустрии. Всего в рейтинге 21 номинация. Результаты рейтинга станут известны 29 октября на Международной конференции по спортивному маркетингу MarSpo 2020.