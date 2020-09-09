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Южноуральская лекоатлетка завоевала первую медаль на чемпионате и первенстве России

Спорт
Сегодня, 10:59
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В Челябинске завершился первый день соревнований чемпионата и первенства России по легкой атлетике. Серебряную медаль в состязаниях юниорок в метании молота завоевала южноуральская спортсменка Виктория Хитько.

В официальном открытии соревнований приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта России Алексей Морозов и главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.

«От имени Губернатора Челябинской области приветствую Вас на южноуральской земле и рада поздравить с проведением чемпионата и первенства России среди юниоров по легкой атлетике. Хотелось бы поблагодарить руководство Всероссийской федерации легкой атлетики за возможность провести эти значимые соревнования, в которых выступят сильнейшие легкоатлеты страны. Челябинская область неоднократно принимала у себя крупные всероссийские старты по этому виду спорта, однако такие масштабные спортивные форумы с участием лучших спортсменов России и мира мы принимаем впервые. Это для нас большая честь и ответственность, и мы постарались сделать так, чтобы организация соревнований прошла на самом высоком уровне», - сказала Ирина Гехт.

Как сообщили в министерстве спорта региона, в первый день соревнований в центре внимания были титулованные спортсмены Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, одержавшие убедительные победы в забеге на 110 метров с барьерами и в состязаниях прыжках с шестом соответственно.

«Челябинск стал для меня неким трамплином в большой спорт. В 2006 году на соревнованиях здесь я одержал свою первую победу по юношам и после этого карьера пошла в гору. Много времени прошло, и сейчас я вижу Челябинск красивым и современным городом. В особенности понравился красавец-стадион. Немного в России таких сооружений, которые располагаются в городском бору. Одно удовольствие здесь выступать», - поделился впечатлениями после победы Сергей Шубенков.

«Сегодня с тренером вспоминали, когда были в Челябинске в последний раз – 14 лет назад это была. Я тогда еще юной девочкой была, ничего не помню. А сейчас открыла для себя город с новой стороны. Прогулялась по Кировке, по набережной Миасса – город понравился, хорошая погода порадовала. И, конечно же, очень впечатлил местный стадион. Вы знаете, немного найдется в России таких стадионов, которые рядом с парком располагаются. Приятно здесь выступать. И вообще атмосфера вокруг соревнований потрясающая. Не думала увидеть так много болельщиков на трибунах», - добавила Анжелика Сидорова.

Первые медали завоевали представители Челябинской области. В состязаниях среди юниорок в метании молота на вторую ступеньку пьедестала почета поднялась Виктория Хитько, показавшая результат 61,10 метров.

Сегодня, девятого сентября, стартует второй соревновательный день насыщенной легкоатлетической программы. Внимание любителей легкой атлетике будет приковано к секторам для прыжков в длину и с шестом у мужчин. Завершат состязания мужские и женские состязания в беге на 3000 метров с препятствиями.

Фото: пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики

 

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