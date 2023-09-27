Южноуральские боксеры завоевали две медали международного турнира

Боксеры Челябинской области завоевали две медали международного турнира памяти МСМК Николая Павлюкова.

В Анапе завершился XIV международный турнир памяти МСМК Николая Павлюкова по боксу. Состязания проходили с 20 по 25 сентября под эгидой Европейской конфедерации бокса (EUBC) и носили негласное название малого чемпионата мира среди юниоров 19-22 лет.

В составе сборной команды Челябинской области на турнире выступили трое спортсменов, которые завоевали две награды международных стартов.

Обладательницей бронзы среди юниорок стала Анастасия Кононова (60 кг). Ученица Руслана Ишмакова в полуфинале уступила соотечественнице и поднялась на третью ступень пьедестала.

Ахмадшох Махмадшоев (67 кг) - серебряный призёр турнира. Подопечный Фаригата Касымова в решающем бою уступил сопернику из Санкт-Петербурга Александру Зырянову. До этого боксер записал на свой счёт три победы - над спортсменами из Казахстана, Узбекистана и Армении.

Поздравляем челябинских спортсменов и их наставников с заслуженными наградами.