Южноуральские хоккеисты в составе сборной России завоевали «серебро» Олимпиады

Хоккеисты Челябинской области в составе сборной России завоевали серебряные медали Олимпийских игр.

Российская сборная открыла счет в финальном матче с Финляндией, но не смогла удержать преимущество, проиграв со счетом 1:2.

Напомним, Южный Урал в Пекине представляли пять хоккеистов - Владимир Ткачев и Сергей Телегин из челябинского «Трактора» и Егор Яковлев, Артем Минулин и Андрей Чибисов из магнитогорского «Металлурга».

«Поздравляю наших хоккеистов с серебряными медалями Олимпийских игр. Особенно хочу отметить игроков сборной, выступающих в командах нашего региона: «Трактор» и «Металлург». С нетерпением ждем их возвращения на Южный Урал с медалями. И совсем скоро мы увидим олимпийских призеров на аренах Челябинска и Магнитогорска в плей-офф КХЛ», - отметил министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

Фото: sport-stat.ru