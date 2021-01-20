В Красноармейском районе директор ЖКХ стал фигурантом уголовного дела из-за долгов за газ и электроэнергию

Южноуральских студентов зовут на «Спортивную ночь»

Челябинская область присоединится к федеральной акции, посвященную Татьяниному дню. 25 января во всех субъектах РФ состоится «Студенческая спортивная ночь». В Челябинске это мероприятие пройдет на льду «Уральской молнии».

Подобное мероприятие впервые прошло в прошлом году. Главные события тогда разворачивались на Красной площади в Москве. Студентов приветствовал министр спорта России Олег Матыцин, а почетными гостями спортивного праздника стали начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, олимпийские чемпионы Алексей Немов и Светлана Журова.

Как сообщили в региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», южноуральские студенты-спортсмены выйдут на лед во дворце «Уральская молния» 25 января с 21:30 до 23:00 часов. Участниками станут лучшие студенты вузов, принимающие активное участие в спортивной жизни своего учебного заведения и региона. Запланированы массовые катания на коньках и розыгрыш призов. Кроме того, в рамках мероприятия состоится церемония награждения призеров и победителей областной Универсиады вузов, чествование лучших спортсменов, тренеров и председателей спортивных клубов вузов.