Южноуральский спортсмен позвал болельщиков на Кубок Евразии

Южноуралец Игорь Омелин, победивший на чемпионате России по ски-кроссу, пригласил болельщиков не Кубок Евразии, который стартует четвертого марта в «Солнечной долине».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Миассе (Челябинская область) на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» состоялся чемпионат России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Лидером стартов среди мужчин стал Игорь Омелин из Челябинской области, он занял первое место и стал чемпионом страны.

«Результатом я доволен. Хочу пригласить всех на Кубок Евразии четвертого марта. Мы всей сборной командой России ждем вас, мы подарим вам зрелищные старты – да будет борьба!», - пригласил южноуральцев Игорь Омелин, победитель чемпионата России.

Четвертого марта горнолыжный курорт «Солнечная долина» впервые примет Кубок «Евразии» по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены со всей России, мероприятие пройдет в новом формате – «Раунд Робин», когда каждый соревнуется с каждым. Кроме того, для турнира построят специальную трассу, которая будет иметь два альтернативных варианта прохождения и будет доступна для гостей курорта после соревнований.

Музыкальным хэдлайнером спортивного мероприятия станет группа GAYAZOV$ BROTHER$.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» будет работать в обычном режиме – для катания будут доступны все трассы курорта, в том числе, после стартов, гости курорта смогут покататься по трассе ски-кросса.