Южноуральское дерби - в пользу «Трактора»
Спорт
Сегодня, 11:38
Автор: 
Инна Шемаева

В субботу, седьмого декабря, челябинский «Трактор» в Магнитогорске прервал серию поражений, выиграв у «Метуллурга» с футбольным счетом - 1:0.

Счет был открыт только в третьем периоде. Руслан Карлин подкараулил шайбу на добивании – 0:1. «Металлург» сменил голкипера на шестого полевого игрока, но победный настрой «Трактор» был неумолим.

Следующие матчи «Трактор»  проведет дома. Девятого ноября в гости приедет новосибирская «Сибирь». «Металлург» будет на своем льду принимать «Динамо» из Риги.

Фото: ХК «Металлург»

Автор: 
Инна Шемаева
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