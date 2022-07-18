Жителей Карабаша и губернатора порадовало мотошоу от знаменитых российских райдеров

В День металлурга, 18-го июля, на центральной площади Карабаша (Челябинская область) показали мотофристайл-шоу от знаменитой российской команды FMX13. Его посетил и глава региона Алексей Текслер.

Перед выступлением именитых райдеров губернатор обратился со словами поздравления ко всем жителям Карабаша.

«Поздравляю вас с Днем металлурга. У вас очень тяжелая работа. Я знаю это. Мы каждый день делаем все, чтобы Карабаш стал лучше. Совместно с Русской медной компанией занимаемся благоустройством, строим новые дома, детские сады. Мы видим, как с каждым годом город меняется в лучшую сторону. Люди должны радоваться, что живут в таком хорошем месте. С праздником!», - сказал Алексей Текслер.

После этого глава региона занял место на трибуне и вместе с жителями насладился выступлением знаменитой российской команды FMX13. Она основана в 2007 году самым титулованным фристайл-мотокросс-райдером России Алексеем Колесниковым. Алексей - мастер спорта России по мотоспорту и единственный российский участник самого крупного в мире турнира по фристайл мотокроссу RED BULL XFIGHTERS, в котором принимают участие всего 14 лучших райдеров планеты.

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Спортсмены FMX13 выступили с лучшими, самыми сложными и яркими программами, которым рукоплескали зрители в Италии, Испании, Франции, Китае, Индии, Уругвае, США и других странах. В России команда выступала практически во всех крупных городах от Уссурийска до Москвы и Калининграда. Спортсмены организовывали шоу даже на Северном полярном круге в Салехарде.

Также перед жителями Карабаша и гостями города выступили звезды велофристайла из Freestyleshow. Лучшие райдеры России в дисциплинах BMX и MTB выполнили уникальные для Европы и России трюки.