Златоуст примет главный ватерпольный турнир России

«Финал четырех» женского ватерпольного чемпионата страны пройдет на базе Центра Олимпийской подготовки «Уралочка» в Златоусте (Челябинская область) 19 и 20 марта.

В «Финале четырех» сыграют команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате России. Это лидер первенства «Динамо-Уралочка ЗМЗ» Златоуста, «Кинеф» из Киришей, волгоградский «Спартак» и московский «СКИФ».

Формула турнира проста. Это полуфинальные матчи, победители которых встретятся в главном финале, а проигравшие сразятся за бронзовые награды.

Свой полуфинал «Динамо-Уралочка ЗМЗ» сыграет с московским клубом «СКИФ» 19 марта, другую пару составят «Кинеф» и «Спартак». Медальные игры и церемония награждения чемпионов и призеров России состоятся в воскресенье, 20 марта.