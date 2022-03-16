16.03.2022
ТПП России высоко оценила достижения ММК в сфере развития промышленного туризма
16.03.2022
Как быстро и безопасно оплатить услуги «Ростелекома» в новых условиях
16.03.2022
Спортсменка из Миасса завоевала первое место на чемпионате России по фристайлу
16.03.2022
Челябинская таможня открыла «горячую линию» для вынужденных переселенцев
16.03.2022
В Магнитогорске полицейский УАЗик столкнулся с трамваем
16.03.2022
Скорость интернета для активных абонентов МегаФона вырастет до 30 процентов
Златоуст примет главный ватерпольный турнир России
09.03.2022
Ватерполистки из Златоуста завершили регулярный чемпионат
04.03.2022
Златоустовскую «Уралочку» лишили возможности выиграть медали Евролиги
03.03.2022
Все участники ватерпольного «Финала четырех» России определятся в Киришах
18.02.2022
«Динамо-Уралочка» проведет матч ватерпольной Евролиги в Челябинске
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022