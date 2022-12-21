Златоустовские «Рыси» набирают ход

В Златоусте (Челябинская область) продолжается чемпионат России по водному поло. «Динамо-Уралочка» не сдает позиций.

Матч номер два в домашнем туре чемпионата России наша «Динамо-Уралочка» проводила против нижегородского «Буревестника», молодой команды, которая уже второй сезон заставляет с собой считаться грандов российского водного поло.

Постарались соперницы навязать борьбу и «Уралочке». Какое-то время это у них получалось. Счет до середины второго периода был равным. Но затем сказался более высокий класс ватерполисток Златоуста, особенно лидеров. В атаке царила Белла Маркоч, на ее счету в итоге семь голов, а в воротах минимум шансов чужим нападающим оставила Евгения Головина. Еще хорошо удавалось наказывать соперниц за ошибки. Разрыв в мячах стал неумолимо расти. Плюс четыре после третьего периода, и плюс шесть к финальной сирене. Итоговый счет - 15:9 в пользу «Динамо-Уралочки».

«Результатом доволен, по игре есть вопросы к некоторым игрокам. Много потерь и не всегда качественно реализовывали моменты в атаке. Разберем ошибки», - сказал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

Сегодня, 21 декабря, злотоустовская команда встречается с действующим Чемпионом России – «Кинефом».