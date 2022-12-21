21.12.2022
Бастрыкин отметил высокий уровень преступности в Челябинской области среди мигрантов
21.12.2022
Челябинские участники первого съезда РДДМ «Движение первых» поделились впечатлениями
21.12.2022
КСП Челябинской области проверит работу мировых судей
21.12.2022
Златоустовские «Рыси» набирают ход
20.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 декабря (18+)
20.12.2022
Функции оператора единой биометрической системы возложены на «Центр биометрических технологий»
Златоустовские «Рыси» набирают ход
14.12.2022
В Златоусте стартует ватерпольная Суперлига России
21.11.2022
Две «Уралочки» отправляются на очередной тур ватерпольного чемпионата России
10.10.2022
«Динамо-Уралочка» возглавила турнирную таблицу чемпионата России
07.10.2022
С трех побед стартовали ватерполистки Златоуста на чемпионате России
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022