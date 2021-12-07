07.12.2021
В Челябинске 173 семьи сменили аварийное жилье на новые квартиры
07.12.2021
Аваиадебоширов начнут усмирять спецсредствами
07.12.2021
Владимир Путин и Джо Байден обсудят сегодня «плачевные отношения» России и США
07.12.2021
За сутки заболело ковидом 633 южноуральца, умер 31 человек
07.12.2021
В квартиры жителей домов на Копейском шоссе Челябинска вернулся «потерянный» газ
07.12.2021
В Челябинске суд Центрального района решит судьбу похитителя люков с улицы Коммуны
Златоустовские «Уралочки» достойно начали второй тур чемпионата России
29.11.2021
Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» готовится к двум важным турнирам
23.11.2021
Во втором раунде ватерпольной Евролиги «Уралочке» предстоит сразиться с очень сильными командами
22.11.2021
«Динамо-Уралочка» из Златоуста прошла первый раунд Евролиги
19.11.2021
Первая победа ватерпольной «Уралочки» в новом Евросезоне
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021