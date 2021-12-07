Златоустовские «Уралочки» достойно начали второй тур чемпионата России

Две команды «Динамо-Уралочка» (Златоуст, Челябинская область) достойно стартовали во втором туре чемпионата России по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.

Основному составу златоустовских ватерполисток не составило труда обыграть московский СКИФ с разгромным счетом: 23-5.

А вторая команда «уралочек» достойно провела свой матч с нижегородским Буревестником. Итог - боевая и результативная ничья: 12-12.

Впереди у наших спортсменок еще по две игры.