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Значки ГТО помогут южноуральцам получить высшее образование

Более 15 тысяч выпускников Челябинской области имеют возможность получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. За наличие золотого знака отличия комплекса «Готов к труду и обороне» при поступлении позволяют абитуриентам рассчитывать на получение от одного до десяти баллов.

Все высшие учебные заведения России за наличие золотого знака отличия комплекса ГТО при поступлении начисляют дополнительные баллы абитуриентам. Они могут стать решающими при вступительных экзаменах.

Как сообщили в министерстве спорта региона, в Челябинской области Южно-Уральский государственный начисляет десять баллов к результатам ЕГЭ, Челябинский государственный университет и Уральский государственный университет физической культуры начисляют по пять баллов. По три балла «положено» абитуриентам ЮУГМУ, МГТУ имени Носова и ВУНЦ ВВС «ВВА». Кроме того, высшие учебные заведения, входящие в ТОП-5 ВУЗов России, также дают дополнительные баллы. Так, МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, МФТИ и РАНХиГС дают два балла за знак, а альма-матер президента РФ Владимира Путина СПбГУ – один балл.

Также министерство образования и науки предлагает, начиная с 2021 года начислять дополнительные баллы к результатам единого государственного экзамена за серебряный и бронзовый знаки отличия комплекса ГТО, чтобы изменить отношение к ценности систематических занятий физической культурой и спортом.

Кроме того, что комплекс ГТО является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.