Активисты ОНФ обвиняют власти Челябинска в нежелании решать проблему со снегосвалкой

Активисты Общероссийского Народного фронта заявили об удручающем состоянии территории несанкционированной снегосвалки на Бродокалмакском тракте в Челябинске и бездействии городских властей.

По словам представителей ОНФ, несмотря на то, что им удалось добиться от прокуратуры предписания в адрес челябинской администрации о ликвидации объекта, чиновники так ничего и не сделали.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, с попустительства городских чиновников вокруг снегосвалки выросли горы мусора. Талые потоки, смешиваясь с отходами, стекают прямо в Первое озеро и на территорию частных домов.

«Несмотря на выданное требование, меры по ликвидации снегосвалки на Бродокалмакском тракте так и не были приняты. Мы предупреждали об экологических рисках. Уже сейчас на этой территории погибли деревья. С попустительства чиновников рядом со снегосвалкой появились несанкционированные мусорные завалы. Обратились в надзорные органы по факту неисполнения чиновниками Челябинска предписания прокуратуры», - рассказали в ОНФ.

Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков отметил, что после проверки жалоб общественников, которые поступили еще весной 2020-го года, министерством была проведена проверка и направлено предостережение в администрацию города.

«Это предостережение находится на контроле. В любом случае муниципальные образования должны создавать специализированные полигоны для складирования снега после уборки с дорог, соблюдая при этом все требования природоохранного законодательства и не причиняя вреда окружающей среде», - подчеркнул Виталий Безруков.

Агентство «Урал-пресс-информ» направило официальный запрос в администрацию Челябинска с просьбой прокомментировать ситуацию со снегосвалкой.