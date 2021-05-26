26.05.2021
В Челябинске на площади Революции пройдут соревнования среди экстремалов
26.05.2021
В Челябинской области появились свои Сократ, Спартак и Адам
26.05.2021
В Челябинске эвакуатор сбил ребенка на велосипеде
26.05.2021
В Златоусте в городском пруду утонул мужчина
26.05.2021
В Челябинске из-за Всероссийского полумарафона будет ограничено движение
26.05.2021
Чебаркулец купился на просьбу разоблачить недобросовестного сотрудника банка
Берег Сима отсыпали ядовитыми отходами, жалоба подана в прокуратуру
21.05.2021
НМУ сохраняются в четырех городах
20.05.2021
В пяти городах Челябинской области – режим «черного неба»
18.05.2021
В минэкологии объяснили причину загрязнения водоемов в Челябинской области
18.05.2021
НМУ сохраняются в четырех городах Челябинской области
Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
25.05.2021
Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
25.05.2021
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021