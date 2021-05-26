Берег Сима отсыпали ядовитыми отходами, жалоба подана в прокуратуру

Общественники обнаружили на берегу реки Сим в городе Аша Челябинской области ядовитые отходы. Как заявили представители «Гражданского патруля», берег водоема отсыпали отвальным мартеновским шлаком.

По мнению экоактивистов, ситуация может привести к экологической катастрофе, ведь мартеновский шлак является отходом сталелитейного производства, содержащим не менее 80-ти процентов углекислого кальция в виде силикатов кальция и магния, и относится к четвертому классу опасных производственных отходов. Со временем он распадается и выделяет ядовитые вещества.

«В мае рыба в реке Сим идет на нерест, отсыпание берега реки мартеновским шлаком может привезти к массовой гибели рыбы», - заявила руководитель регионального отделения «Гражданского патруля» Анна Сизова.

Информацию об экологической проблеме правозащитники уже передали в природоохранную прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку, установить и наказать виновное лицо.

Также специалисты должны будут провести исследование проб воды и грунта, чтобы выяснить уровень загрязнения реки и оценить размера причиненного ущерба.