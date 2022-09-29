Более 100 тысяч деревьев высадили сотрудники Южно-Уральской железной дороги

Работники Южно-Уральской магистрали высадили более 100 тысяч саженцев деревьев на всей территории присутствия ЮУЖД к 19-летию компании ОАО «РЖД».

Акции прошли в лесополосе около д. Малиновка Сосновского района и пос. Октябрьский, в Саткинском лесничестве (Челябинская область),

Чаусовском районе (Курганская область),

пос. Сырт (Оренбургская область), г. Петропавловск (республика Казахстан).

Железнодорожники засадили территорию общей площадью сопоставимой 15 футбольным полям.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, всего в мероприятии приняли участие около 500 человек – работники различных подразделений ЮУЖД, ветераны магистрали, а также студенты профильных учебных заведений.