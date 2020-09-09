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Челябинцам откроют удивительные тайны городского бора

Среда обитания
Сегодня, 16:36
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Жителям Челябинска откроют удивительные секреты памятника природы регионального значения – любимого соснового бора.

В пятницу, 11 сентября, в преддверии дня рождения южноуральской столицы на главной аллее парка имени Гагарина заработает выставка Урало-Сибирского Дома Знаний «Тайны Челябинского бора», созданная в рамках проекта «Городские выставки» при поддержке администрации Челябинска, областного правительства и Законодательного Собрания региона.

Гостям выставки расскажут, что Челябинский бор - единственный в России, расположенный в черте мегаполиса, что его возраст составляет около десяти тысяч лет, что стоит он на древнем гранитном массиве, появившемся 280 миллионов лет назад.

Оказывается, средний возраст реликтовых сосен бора - 150-200 лет, в нем обитают краснокнижные растения и насекомые, а по территории памятника природы протекает река Чикинка - единственный из притоков Миасса на территории Челябинска, не спрятанный в трубы под землей.

Выставка расскажет также и о том, что именно бор, называвшийся Челяби-Карагай, дал имя Челябинску и что на территории соснового леса во второй половине 1940-х мог быть построен огромный авиационный завод.

У челябинцев и гостей города появится отличная возможность первыми прочесть интереснейшие авторские тексты (выставка подготовлена на основе одноименной книги южноуральских писателей Вячеслава Лютова и Олега Вепрева), увидеть репродукции картин и фотоработы, посвященные бору.

 

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