Челябинцам подготовили обширную программу ко Дню туризма
Фото: 
Валерий Иванов
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Сегодня, 14:03

Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный День туризма. К своему профессиональному празднику региональный Центр развития туризма подготовил целый ряд мероприятий для челябинцев и гостей города.

В течение осени челябинцы смогут получить консультации по маршрутам и достопримечательностям Южного Урала. Все они приурочены к международному Дню туризма.

Так, в торговом центре «Алмаз» работает консультационный стенд, где можно получить информацию о достопримечательностях и маршрутах Южного Урала, взять буклеты и брошюры. Стенд – это современная 3D-панель, на которой можно в объёмном изображении ознакомиться с объектами туристического показа, увидеть видеоролики о них. Кроме консультанта, посетителям помогает виртуальный экскурсовод – телеведущая Ирина Кожемяко: она «вырастает» из панели при выборе объекта.

Как сообщили в пресс-центре Центра развития туризма региона, традиционно в рамках празднования Дня туризма проводятся мероприятия для уязвимых категорий населения. Так, 12 сентября состоялась обзорная автобусная экскурсия по историческому центру Челябинска для участниц конкурса красоты «Рождённая побеждать».

Четвертого октября на бесплатную познавательную экскурсию на пони-ферму поедут дети с синдромом Дауна, аутизмом и ДЦП (благотворительная организация «Звёздный дождь») и ребята, перенесшие онкогематологические заболевания (фонд «Искорка»). Они смогут не только увидеть самую большую и самую маленькую лошадь Челябинской области, но и поухаживать за пони.

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