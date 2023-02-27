Челябинцев приглашают бесплатно привить питомцев от бешенства

В Челябинске с первого марта по девятое апреля пройдут мероприятия по предупреждению возникновения случаев бешенства среди людей и животных, организованные ветеринарной станцией.

Как сообщили сегодня, 27 февраля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска, любой житель города, имеющий домашнее животное, может бесплатно привить своего питомца отечественной вакциной «Рабикан» во всех участковых ветеринарных лечебницах ветстанции, а также в помещениях, предоставленных организациями, обслуживающим жилищный фонд.

На сайте ОГБУ «Челябинская ветстанция» можно оформить предварительную запись для проведения вакцинации питомца в удобный день и время в одну из участковых ветеринарных клиник.

Кроме того, Челябинская областная ветстанция, по доброй традиции, присоединится ко всемирному Дню кастрации и стерилизации домашних животных и проведет акцию по льготному ветеринарному обслуживанию питомцев.

В первый день, 28 февраля, на Свердловском тракте, 18-А специалисты учреждения бесплатно кастрируют/стерилизуют десять собак из приютов. Во второй день акции, первого марта, в День кошек в России, ветеринары приглашают жителей Челябинска с их любимыми мурлыками – бесплатная кастрация/стерилизация ждет сорок усатых-хвостатых.