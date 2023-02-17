Челябинская областная ветстанция ждет четвероногих на бесплатную кастрацию

Челябинская областная ветстанция, по доброй традиции, присоединится ко всемирному Дню кастрации и стерилизации домашних животных и проведет акцию по льготному ветеринарному обслуживанию питомцев.

В первый день, 28 февраля, на Свердловском тракте, 18-А специалисты учреждения бесплатно кастрируют/стерилизуют десять собак из приютов. Во второй день акции, первого марта, в День кошек в России, ветеринары приглашают жителей Челябинска с их любимыми мурлыками – бесплатная кастрация/стерилизация ждет сорок усатых-хвостатых.

Отметим, в 2021 и 2022 годах, благодаря активной работе, Челябинская область по результатам проведенных акций «День кастрации» вошла в ТОП-5 самых активных участников из 68 регионов Российской Федерации.

«Кастрация/стерилизация - это эффективный и гуманный способ сохранить животным здоровую жизнь, сократить незапланированное потомство у бездомных животных и, как следствие, уберечь население от агрессии беспризорных собак и кошек», - подчеркивают в Челябинской ветстанции, для которой тема пропаганды гуманного отношения к животным очень важна: с 2004 года, вот уже более 18 лет, специалисты учреждения проводят акцию во Всемирный день защиты животных - за этот период лечебную помощь различного характера получили 8696 животных, кастрировано было - 2292, в том числе сто - бесплатно. Подробную информацию об участии в Дне кастрации и в других акциях ветстанции челябинцы могут узнать здесь.