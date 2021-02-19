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Челябинцы могут увидеть краснокнижных птиц в черте города

Сегодня, 19 февраля, отмечается День орнитолога. Агентство «Урал-пресс-информ» пообщалось с инженером по авиационной орнитологии челябинского аэропорта Валерией Гашек и выяснило, каких хищных птиц можно встретить в Челябинской области зимой.

«Позавчера видела на северной окраине Челябинска птицу серый сорокопут. Этот вид может охотиться и на мышевидных грызунов, и на мышей полевок, и на синиц, и на воробьев», - рассказала Валерия Гашек.

По словам Валерии, птицу можно увидеть зимой и в городском бору.

«Его можно встретить в городском бору, где люди подкармливают синиц, поползней. Серый сорокопут иногда любит караулить у таких кормушек зазевавшихся синичек. Такие кормушки помогают им прокормиться в тяжелое и голодное время», - пояснила орнитолог.

В Челябинской области также можно встретить беркута, ястреба-тетеревятника (данный вид внесен в приложение Красной книги как вид, нуждающийся в особом внимании, - прим.автора) и орлана-белохвоста.

«Орлан-белохвост – это одна из самых крупных хищных птиц России. Она внесена как в Красную книгу России, так и Челябинской области. Последние полтора десятилетия ее численность возросла практически повсеместно. Благодаря теплым зимам в последние годы многие белохвосты остаются на зимовку, несмотря на то, что многие из них улетают южнее. И часто их можно увидеть за городом, особенно там, где есть скопление отходов птицефабрик. Они питаются рыбой, и гнездиться стараются не очень далеко от рыбных водоемов», - рассказала Валерия Гашек.

Напомним, в начале февраля в центре Челябинска заметили краснокнижную утку-мандаринку. Птица привлекла внимание горожан своим ярким оперением. В минэкологии области предупредили, что за изъятие из естественной среды обитания занесенных в Красную книгу птиц и животных предусмотрена уголовная ответственность. Транспортировка и оборот возможны только с разрешения уполномоченного органа.