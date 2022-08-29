29.08.2022
Челябинский зоопарк сообщил о смерти гималайской медведицы Алисы
29.08.2022
Детский сад в Ясиноватой взяли под шефство справедливороссы
29.08.2022
Воспитанники центра помощи детям «Радуга» побывали с экскурсией в ГРЦ Макеева
29.08.2022
По инициативе жителей: в селе Селезян появилась уютная зона отдыха
29.08.2022
В Челябинске строительство участка дороги по улице Конструктора Духова признано успешным
29.08.2022
Магнитогорцы просят Текслера провести операцию по спасению медвежонка
Челябинцы начали охоту за желтыми боксами, полными подарков, от Радио ОЛИМП
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022