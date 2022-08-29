Челябинцы начали охоту за желтыми боксами, полными подарков, от Радио ОЛИМП

Беспроводные наушники, книги, сертификат на услуги и покупки, билеты на развлечения и пригласительные в кино – большой набор подарков на любой вкус можно выиграть на мероприятиях города

В последние дни уходящего лета погода балует челябинцев солнцем, а Радио ОЛИМП подарками и яркими впечатлениями. У горожан и жителей южноуральской столицы появилась отличная возможность выиграть желтые фирменные боксы с приятными сюрпризами от любимой радиостанции на самых ярких мероприятиях Челябинска.

Так в финальный августовский уикенд ведущие шоу «Утро на ОЛИМПЕ» Арина Сергеева и Роман Прецер разыграли сразу три подарка. Так фирменный приз достался посетительнице открытия фестиваля «Театры без крыш» - первого в Челябинске фестиваля уличных театров, который подарил нашему городу три дня потрясающих постановок на главной пешеходной улице.

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Еще один желтый бокс Радио ОЛИМП разыгран на артфестивале «Неискусственно», который состоялся в АРТ-сквере на набережной реки Миасс, где на протяжении целого дня искусство оживало на глазах челябинцев, увлекая и восхищая. Очень тонкое и изящное мероприятие не оставило равнодушным ни одного гостя.

Третий подарок нашел своего обладателя в парке Гагарина на проекте «КИНОЛЕТО Радио ОЛИМП», в рамках которого состоялась «Всероссийская ночь кино»: челябинцы посмотрели под открытым небом сразу три хороших фильма и смогли насладиться особой атмосферой летнего кинотеатра.

Кроме того, еще один желтый бокс Радио ОЛИМП достался в качестве специального приза участнику фестиваля "Театры без крыш" - "Академии изящных искусств". Этот театр танца подарил Челябинску необыкновенный спектакль "Бал", а Радио ОЛИМП всегда там, где ценят искусство.

Желающих получить фирменный желтый бокс, полный подарков, огромное количество, поэтому следующий приз ведущие шоу «Утро на ОЛИМПЕ» разыграют среди любителей активного отдыха на «Областном Челябинском Велопараде», который состоится уже в эти выходные, 4 сентября. Подробности в группе Радио ОЛИМП.

Ищите желтые фирменные боксы Радио ОЛИМП на ярких мероприятиях города!

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Фото предоставлено редакцией радио Олимп.