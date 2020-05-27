Челябинцы просят Путина и Текслера защитить городской бор от строительства хирургического корпуса ОДКБ

Жители Челябинска просят президента России Владимира Путина и главу региона Алексея Текслера и защитить городской бор, являющий памятником природы областного значения, от вырубки в связи с планируемым строительством хирургического корпуса ОДКБ. В качестве альтернативы челябинцы предлагают возвести Центр хирургии на территории горбольницы №8.

Соответствующая петиция, адресованная губернатору Челябинской области, появилась на сайте change.org. Ее подписали уже около тысячи 300 человек.

"Помогите защитить наш бор - реликтовый сосновый лес, который находится в центре нашего города и играет роль «легких» города Челябинска!" - обращаясь к Алексею Текслеру, жители областного центра привели данные Росстата, согласно которым столица Южного Урала занимается девятое место среди городов страны по уровню загрязнения атмосферного воздуха.

"Наш город вновь становится точкой социального напряжения, вновь накаляются страсти вокруг многострадального Челябинского городского бора, в связи с желанием его застроить и уничтожить. Теперь целью строительства является крайне необходимый в нашем городе и области Центр детской хирургии, несмотря на законодательный запрет строительства в Челябинском бору, являющемся особо охраняемой территорией", - отмечают авторы петиции.

В обращении говорится, что Центр детской хирургии планируется разместить на территории Челябинского Бора, уничтожив при этом более четырех гектаров реликтового леса и прилегающей к ним территории, что противоречит положениям о памятнике природы.

"Центр необходим нашему городу и области, в этом есть потребность и необходимость. Также неоспоримым фактом является то, что существует альтернативный вариант его строительства - на территории восьмой городской больницы, где имеются вся инфраструктура и необходимая логистическая цепочка для доставки и лечения детей из любой точки города и области, в том числе в экстренных случаях", - уверены авторы петиции.

Челябинцы напоминают губернатору, что бор удалось отстоять даже в годы Великой Отечественной войны. Жители не дали разместить на его территории эвакуированный Харьковский тракторный завод. Тогда, в далекие сороковые годы прошлого века, руководство города обратилось напрямую к Сталину с просьбой сохранить бор (иначе где будут отдыхать челябинцы после войны?) и гарантировав ему, что завод заработает в срок, что танки пойдут на фронт.

"Теперь, в мирное время мы вынуждены вновь защищать бор, только теперь от неверных и незаконных решений чиновников. Челябинский бор отнесен к памятникам природы областного значения решением исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 21 января 1969 года №29 «Об охране памятников природы в области». Наш город задохнется от смога и выбросов без нашего бора! Помогите, защитите наш бор, наше здоровье!" - умоляют челябинцы Алексея Текслера.

Создатели петиции требуют от власти не противопоставлять строительство Центра хирургии законному сохранению челябинского бора, а принять решение об альтернативном варианте строительства на территории городской клинической больницы №8.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", вчера, 26-го мая, депутаты челябинской городской думы дали "зеленый свет" стройке в городском бору - на участке площадью 4,2 гектара, решением депутатов Заксобрания Челябинской области от 19 декабря 2019 года выведенного из состава памятника природы регионального значения.

Тем временем, в сообществе "Стоп ГОК" в ВКонтакте организован онлайн-пикет в защиту челябинского городского бора, а экозащитники Андрей Талевлин и Владимир Казанцев готовятся обжаловать решение облсуда, отказавшего в удовлетворении их иска к Законодательному собранию региона - общественники требовали отменить решение об изменении границ памятника природы.