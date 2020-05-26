Челябинские депутаты дали «зеленый свет» стройке в городском бору

Хирургическому корпусу областной детской клинической больницы в челябинском городском бору быть.

Точнее - быть на территории теперь уже НЕбора: участок, на котором планируется строительство корпуса ОДКБ, решением депутатов Заксобрания Челябинской области от 19 декабря 2019 года, был выведен из состава памятника природы регионального значения.

Напомним, площадь потерявшего статус особо охраняемой территории участка составляет 4,2 гектара - такое внушительное пространство требуется для строительства стационара на 300 коек (независимо от размеров здания и количества этажей).

Окончательное - положительное - решение по изменению зонирования земельного участка под строительство нового хирургического корпуса челябинской областной детской клинической больницы депутаты гордумы приняли сегодня, 26-го мая. Ранее (на прошлой неделе) они одобрили идею строительства корпуса на территории теперь уже бывшего бора на думской комиссии по социальной политике.

Как отмечают в пресс-службе городской думы Челябинска, новый хирургический корпус войдет в состав медицинского кластера, оказывающего комплексную медицинскую помощь детям всего Южного Урала.

Общая площадь здания согласно проекту составит сорок тысяч квадратных метров. Стоимость работ по строительству объекта и оснащению его новейшим оборудованием оценивается в четыре с половиной миллиарда рублей.

По словам главврача ОДКБ Галины Киреевой, необходимо создать в регионе современную детскую больницу, способную оказать все виды специализированной медицинской помощи и работающую по принципу "одного окна".

"Бригада скорой помощи сможет привезти сюда любого ребенка с любой патологией, с любой степенью тяжести, и ему будет оказана самая квалифицированная помощь в максимальном объеме без перенаправления в другие стационары города и области", - ранее отмечала Галина Киреева.

Главврач ОДКБ заявила, что имеющихся сегодня площадей катастрофически не хватает: скученность пациентов детской областной больницы очень высокая, условия для размещения родителей полностью отсутствуют.

Напомним, в результате того, что от бора отщипнули немалый кусок, его площадь не уменьшилась, а увеличилась - на 54,13 гектара (в состав памятника природы ввели участок в пойме реки Миасс и урочища Монахи). В пресс-службе челябинской думы напомнили, что новую территорию будут благоустраивать городские власти.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", на прошлой неделе, 20-го мая, в челябинском областном суде завершилось - не в их пользу - рассмотрение иска экозащитников Андрея Талевлина и Владимира Казанцева к Заксобранию региона как раз по теме изменения границ бора. Общественники требовали отменить данное решение и оставить участок, на котором планируется строительство детского больничного корпуса, в составе памятника природы регионального значения.

Решение челябинского областного суда экоактивисты намерены обжаловать.