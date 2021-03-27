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Челябинцы радуются демонтажу остановочного комплекса на Энгельса

Жители Челябинска радуются демонтажу остановочного комплекса с ларьками на улице Энгельса.

По мнению урбаниста Льва Владова, это сделало проспект Ленина лучше: «улица задышала, ушли уродливые формы».

В своем сообществе в ВКонтакте Владов написал, что ларьки на остановке необходимо запретить.

«Тогда заживут первые этажи - сейчас там на каждой двери надпись «Аренда». Ларёк всех закрывал и создавал недружелюбную атмосферу. Невозможно пить кофе, смотря из окна на пластиковый зад киоска», - считает урбанист.

Он советует властям продолжить весной высадку лип – в два ряда.

«На остановке нужно установить новую прозрачную конструкцию. Но лучше не из актуального набора остановок - они слишком глухие и неудобные», - отмечает Лев Владов.

Урбанист уверен, что с «уходом» ларьков оживают первые этажи зданий. И выразил надежду, что в администрации Челябинска примут верное решение.

Горожане активно обсуждают новость о демонтаже уродливой остановки, соглашаясь, что без нее стало гораздо лучше. Кто-то даже считает, что ларьки сегодня вообще не нужны областному центру – ни киоски с прессой, ни те, что торгуют вредным и вообще сомнительным фастфудом.

Кроме того, челябинцы просят урбаниста обратить внимание администрации на остановочный комплекс на углу Кирова-Кашириных.

«Вот уж позорище на этом пятаке. Два ларька с хлебом, шаурмячная (вечно грязная), цветочный ларёк и овощной ларёк тоже. Но ничего не снесут, так как ещё какую-то закусочную прилепили. Снег за ларьками и на перекрёстке лежит огромными кучами и убирается только по пинку (звонку в администрацию). За всем этим мусором скрывается фасад дома с магазинами, аптекой и небольшой кофейней. И липы там красивые. Администрация города ответила мне, что эти места заняты законно», - рассказала Владову Марина Фомичева.

Подписчику урбаниста по имени Тимур понравилась идея Льва с прозрачными остановками – по мнению челябинца, такое пространство смотрится иначе: «Более человечное и одновременно прогрессивное. Некий микс между славным будущим урбанизма и деревенским уютом».

Есть и скептики, которые шутят, что на месте демонтированного остановочного комплекса воздвигнут монументальную двухэтажную «шаурмячную».

«Демонтируйте еще, пожалуйста, на Северокрымской! И на перекрестке Энгельса и Труда напротив «Radisson», - пользуясь случаем, просит у городских властей участница обсуждения Ксения Вуколова, а Ольга Григоркевич радуется тому, что на перекрестке Чичерина - 250 лет Челябинска некоторое время назад убрали ларьки (проходя там, горожанка каждый раз наслаждается свободой).

Между тем, в своем следующем посте Лев Владов развивает тему первых этажей – по его убеждению, самых важных для города.