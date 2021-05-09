Челябинцы возмущены – в праздник город накрыло вонючей дымкой

Жители Челябинска жалуются, что в ночь на девятое мая в воздухе появился неприятный химический запах.

«Опять вонь! С часа ночи! Теплотех! Дышать нечем! Все окна закрыла! Аж глаза слезятся! Написала жалобы», - сообщила Виктория Романова в группе «Вредные выбросы» ВКонтакте.

«На улице невозможно дышать. Северо-Запад», - возмущается днем девятого мая Володяй Камышинский.

Дмитрий Рулевский заверяет, что без всяких фильтров работает Челябинский химический завод оксида (на территории лакокрасочного завода).

«Район завода ЧЭМК. Ночью был сильнейший выброс. Горло дерет до сих пор», - отмечает Татьяна Танина. В три часа утра была сильная пелена выбросов, добавляет Ирина.

Жительница Ольга сообщает, что из-за неприятного запаха невозможно открыть окно в доме на Комсомольском проспекте.

«В 6 утра страшный кисло-сладкий химический запах в центре был», - рассказывает Сергей Марьин.

«По всему Северо-Западу вонь жуткая, химический запах жженой резины», - констатирует Наталья Шевченко. Химический запах ощущали жители и в районе Сада Победы в полдень девятого мая.

Как сообщил замминистра экологии области Виталий Безруков, с восьмого мая лаборатории Центра экологического мониторинга начали регистрировать в воздухе Челябинска незначительные превышения по сере, взвешенным веществам, диоксиду азота и оксиду углерода.

Были направлены передвижные лаборатории для перепроверки данных и мониторинга влияния промышленных предприятий. «В результате в зоне влияния крупных промышленных предприятий превышений выявлено не было, - сообщил Безруков. - На данный момент передвижные лаборатории работают и проводят мониторинг состояния воздуха».

Замминистра отмечает, что выявленные повышенные концентрации веществ не превышают нормы. Безруков объясняет запах горелого в воздухе лесными и ландшафтными пожарами, которые регистрируются как вблизи областного центра, так и в соседних регионах.

«Более того, наблюдается концентрация взвешенных веществ вблизи крупных дорог и автомагистралей. Все это и привело к видимой «дымке» в городе и запаху гари в некоторых районах», - поясняет замминистра.

В настоящее время в Челябинске и ряде других городов области установились неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют скоплению вредных веществ в воздухе.

Жителей просят сообщать о выбросах в соответствующие инстанции и отмечают, что одиночные жалобы не рассматриваются (только, если из больше десятка).

«Министерство экологии региона на данный момент в целях предотвращения осложнения ситуации проводит работу с предприятиями по снижению мощности нагрузки на производствах и снижению выбросов в атмосферный воздух», - заверяет Безруков.