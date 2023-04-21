Минсельхоз просит южноуральцев не прикармливать бродячих собак

Министерство сельского хозяйства Челябинской области настоятельно просит южноуральцев не прикармливать бездомных собак в местах большого скопления людей - вблизи школ и больниц, магазинов, детских площадок, в скверах и парках. Если собака, приученная получать корм в одном месте, однажды не найдет его, то она начнет его «требовать» и проявлять агрессию, поясняют в ведомстве.

Ситуацию с применением регионального законодательства обсудили в минсельхозе региона в ходе круглого стола с представителями зоозащитных организаций. В работе с животными без владельцев решено усилить взаимодействие региональных и муниципальных органов власти с зооволонтерами и частными приютами.

Как отметили представители зоозащитных организаций, неоднозначное токование нормативных актов, как со стороны граждан, так и со стороны организаций, которые сталкиваются по роду своей деятельности с безнадзорными животными, могут привести к нежелательным последствиям и затрудняют понимание процессов, происходящих в этой сфере.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Евгения Литвинова, к сожалению, даже добросовестная работа и исполнение полномочий в части обращения с животными без владельцев, в частности, речь идет о муниципалитетах, не всегда являются гарантией безопасности граждан, в первую очередь, детей.

Первый замминистра подчеркнул, что Челябинская область единственная в УрФО пошла по пути строительства межмуниципальных государственных приютов для животных, которые на сегодня выполняют значительную долю работы: в них отловленных собак вакцинируют, стерилизуют, чипируют. Агрессивных животных из приютов не выпускают, они остаются там на дожитие.

На сегодняшний день помимо федеральных и областных законов в регионе начали действовать нормативные приказы минсельхоза, которые как документы имеют силу закона. Они принимались в развитие федеральных нормативных актов с учетом мнения муниципалитетов, а также прошли экспертизу в прокуратуре Челябинской области. Тем не менее, зоозащитники высказали ряд вопросов относительно толкования этих документов, которые, по их мнению, могут негативно повлиять на практику работы. В частности, речь идёт о приказе министерства, которым утвержден порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан на территории Челябинской области. Этот приказ принят в соответствии с методическими рекомендациями Правительства РФ и направлен также на профилактику жестокого обращения по отношению к животным.

«Министерство согласилось провести доработку документа с учётом мнения зоозащитников, чтобы толкование его положений было понятным и однозначным для большинства и не вызывало разночтений в практике работы различных организаций. В частности, это касается недопущения прикорма животных без владельцев в местах общего пользования на территории населённых пунктов. Эта мера была введена министерством как профилактическая, чтобы донести до граждан потенциальную опасность данных действий», - отметили в минсельхозе региона.

При этом действия данного приказа никак не ограничивает деятельность зоозащитников, которые оказывают помощь животным, оказавшимся на улице по вине нерадивых владельцев.