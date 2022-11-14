Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку

В Челябинске улица 3-го Интернационала (участок проезжей части в районе областного суда, до Труда) после проведенного здесь ремонта превратилась в полноводную реку – автомобили по ней не едут, а плывут, напоминая экзотические корабли.

О проблеме местная жительница сообщила в минувшую субботу, 12 ноября, в группе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте, написав следующее (и приложив красноречивые снимки):

«После ремонта дороги по улице 3-го Интернационала топит дорогу. Сливы не предусмотрели, поэтому вода скапливается на проезжей части. Газоны затоплены, брызги летят на прохожих. Жалобы от жителей очень много по данному факту. Прошу в срочном порядке устранить затопление на этом участке дороги. Заранее благодарю».

Вот что пишут в данном сообществе другие челябинцы, живущие в данном районе:

«Неоднократно направлены обращения по данному факту через «Решаем вместе», и одни отписки от дорожного хозяйства!»;

«Около столба, на первом фото, была водоотводная труба.... Те, кто там менял асфальт, видимо, не посчитал нужным ее оставить. А другие службы, теперь будут подпрыгивать при каждом дожде и таянии снега»;

«Похоже, эти «Джамшуты», строители дорог, во всех районах отметились. На ЧТЗ, на Октябрьской тоже самое - нет сливов».

Подчеркнем, жалоба Ирины Соловьевой не является преувеличением. Данный участок дороги, действительно, в ужасном состоянии – сегодня утром, 14 ноября, после затяжного снегопада 3-го Интернационала изрядно затопило: воде на самом деле некуда уходить. Машины дружно плывут по проезжей части.