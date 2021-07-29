Челябинские тигры обзавелись новыми игрушками

Сегодня, 29 июля, Челябинский зоопарк отметил Международный день тигра. В честь праздника пара уссурийских тигров получила и уже опробовала новые игрушки.

Как отмечают сотрудники зоопарка, цель международного праздника - привлечь внимание общественности к проблеме сохранения тигров разных видов. Во всем мире численность этих кошачьих стремительно уменьшается, поэтому зоологами принимаются различные меры по воспрепятствованию истребления тигров и сокращения их среды обитания.

«Челябинский зоопарк много лет участвует в программе по размножению и сохранению амурских тигров. У наших зоологов накоплен немалый опыт по наблюдению, изучению и размножению этих больших кошек в условиях неволи», - сообщают сотрудники зоопарка.

Сейчас на территории муниципального зверинца содержится молодая племенная пара уссурийских тигров - Матис и Лаффи. Сегодня они в честь праздника получили большие пластиковые мячи и другие подарки.

«Помимо мячиков амурские тигры получили ещё коробку с разнообразной начинкой из шерсти и сена от копытных и говяжью ногу, закрепленную на специальном «тренировочном» столбе, откуда ещё надо постараться её снять», - добавили в пресс-службе зоопарка.

В своих соцсетях учреждение опубликовало видео, на которых видно, что подарки явно пришлись тиграм по душе. Коробка с шерстью и сеном разобрана и обнюхана, мячик облизан. Свой праздник кошачьи точно отметили на «ура».