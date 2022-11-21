21.11.2022
Челябинских детей у поликлиники на Свободы подстерегает опасная ловушка
21.11.2022
Енот из Херсона за выходные набрал больше 40 тысяч подписчиков
21.11.2022
Павел Шиляев лично презентовал гостям ММК «Открытую металлургию»
21.11.2022
Котова потребовала определиться с местами продаж елок и пихт
21.11.2022
Почти на миллион рублей оштрафованы подрядчики Челябинска за плохую уборку снега
21.11.2022
Главный ледовый городок Челябинска начнут возводить через неделю
Челябинских детей у поликлиники на Свободы подстерегает опасная ловушка
Ребенок может легко провалиться в открытый люк у стен медицинского учреждения
26.10.2022
В Челябинске рядом с детским клубом и отделом полиции зияет открытый люк
23.08.2022
Челябинец сигнализировал властям об открытом люке рядом с детской площадкой
03.09.2021
Челябинские общественники обнаружили еще один люк, прикрытый фанерой
25.01.2017
В Челябинске ребенок провалился в открытый колодец
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022