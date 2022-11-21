Челябинских детей у поликлиники на Свободы подстерегает опасная ловушка

В Челябинске на улице Свободы, в непосредственной близости от детской поликлиники №7, зияет открытый люк.

«Примите меры, маленькие дети или мама с ребенком на руках могут туда упасть!» - обратилась к городским властям местная жительница, утром 21 ноября выложившая снимки в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

Челябинцы тут же назвали зияющую дыру опасной ловушкой.

Отметим, на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 21 ноября, глава города Наталья Котова как раз обращала внимание своих подчиненных на ситуацию с открытыми люками – градоначальница заявила, что проблема все еще актуальна для муниципалитета.