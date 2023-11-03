Челябинских водителей предупредили о затрудненном движении на Энтузиастов – Витебской

Челябинских водителей сегодня, третьего ноября, предупредили о затрудненном движении на пересечении улиц Энтузиастов и Витебской.

Непросто преодолевать этот участок автомобилистам будет до седьмого ноября по причине ведущихся здесь работ на инженерных коммуникациях.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, в районе дома №18 по улице Энтузиастов ограничено движение по первой и второй полосам.

В районе дома №18-А по улице Энтузиастов (со стороны Витебской) движение закрыто.

Городские власти просят водителей учитывать дорожную остановку при планировании маршрута.