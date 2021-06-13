Челябинский городской бор страдает из-за поджигателей тополиного пуха

Министерство экологии Челябинской области и ОГУ «Особо охраняемые природные территории» увеличили количество рейдовых мероприятий в челябинском городском бору в связи с особой пожароопасной обстановкой, сложившейся в мегаполисе из-за частого поджога тополиного пуха.

Как сообщил сегодня, 13-го июня, в своем телеграм-канале заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, в этом году на территории памятника природы областного значения возникло уже шесть возгораний (к счастью, небольших), которые оперативно удавалось потушить благодаря лесникам, сотрудникам МЧС, ООПТ, а также неравнодушным гражданам.

Также несколько возгораний было зафиксировано в пойме реки Миасс и на прилегающих к водоему территориях – также из-за поджога тополиного пуха.

«Я хочу еще раз призвать граждан не поджигать тополиный пух в городе и лесу, не выбрасывать из окон автомобилей, с балконов непотушенные сигареты, и еще раз объяснить детям, что тополиный пух жечь нельзя. Все это может нанести серьезный вред природе и имуществу граждан, а нарушители могут привлекаться как к административной, так и к уголовной ответственности», - подчеркнул Виталий Безруков.

Он отметил, что челябинский городской бор находится под пристальным наблюдением – мониторинг ситуации ведется на постоянной основе.

К слову, насчет того, что тополиный пух жечь нельзя, нужно раз за разом повторять не только детям, но и некоторым взрослым: так, сегодня во второй половине дня в районе 54-й школы, расположенной на улице Кудрявцева, мужчина лет сорока решил избавить от пуха участок двора – в результате пришлось вызывать пожарных.