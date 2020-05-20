Облсуд пояснил свою позицию по вопросу изменения границ челябинского городского бора

Областной суд пояснил свою позицию относительно вопроса изменения границ челябинского городского бора, являющегося памятником природы регионального значения.

Напомним, сегодня, 20-го мая, суд признал законным нормативный правовой акт Законодательного собрания Челябинской области, отказав в удовлетворении административного искового заявления общественников Андрея Талевлина и Владимира Казанцева к Заксобранию.

Суть иска состояла в оспаривании постановления Заксобрания региона от 26 декабря 2019 года №2240, которым из состава челябинского городского бора была выведена территория площадью 4,2321 гектара, где планируется строительство хирургического корпуса областной детской клинической больницы.

Указанным актом были изменены границы памятника природы. Теперь их общая протяженность увеличилась до 57,28 километра (до изменения составляла 53,97 километра), а его площадь выросла до 1184,61 гектара (до изменения составляла 1130,48 гектара).

Протяженность границ и площадь челябинского городского бора увеличились за счет включения в состав памятника природы территорий, расположенных в урочище «Монахи» и в пойме реки Миасс (от моста по улице Худякова до плотины пруда Коммунар).

"Рассматривая настоящее дело в порядке главы 21 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд не вправе обсуждать вопрос о целесообразности принятия органом оспариваемого акта, поскольку это относится к исключительной компетенции органов государственной власти РФ и ее субъектов, органов местного самоуправления и их должностных лиц", - пояснили в пресс-службе челябинского областного суда.

В соответствии с частью второй статьи 215 КАС РФ суд, признавая, что оспариваемый нормативный правовой акт не противоречит федеральному или другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, должен принять решение об отказе в удовлетворении соответствующего иска.

Проверяя процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта, суд пришел к выводу о том, что она соблюдена, территория городского бора не претерпела изменений в сторону уменьшения занимаемой им площади, в связи с чем оспариваемое постановление не нарушает прав истцов.

"Кроме того, все лесные участки в границах лесопарка отнесены к защитным лесам и являются городскими лесами в соответствии со статьей 111 Лесного кодекса Российской Федерации, в которых строительство и эксплуатация объектов капитального строительства запрещена (статья 116 ЛК РФ)", - подчеркнули в пресс-службе областного суда.

В суде заявили, что на лесной участок, выведенный за пределы границ памятника природы, распространяются требования статьи 116 Лесного кодекса РФ. Это свидетельствует об отсутствии нарушений прав истцов оспариваемым нормативным правовым актом.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, что и собираются сделать защитники городского бора, о чем после сегодняшнего судебного заседания агентству "Урал-пресс-информ" рассказал Андрей Талевлин, являющийся членом федерального бюро партии «Яблоко», председателем региональной фракции «Зеленая Россия».

Тема строительства детского хирургического корпуса на участке в 4,2 гектара - для Челябинска наболевшая. Медицинское сообщество и, как оказалось, депутаты, всеми руками - "за", многие жители (не только представители различных экологических организаций и движений) - также категорически "против".

Свое положительное отношение к идее строительства детского хирургического корпуса на выведенном с территории бора участке депутаты челябинской городской думы выразили вчера, 19-го мая, на заседании комиссии по социальной политике, приняв во внимание озвученные главврачом ОДКБ Галиной Киреевой аргументы.

Окончательное решение - быть или не быть корпусу на территории теперь уже не бора (не бора - если вышестоящая судебная инстанция также откажет общественникам в удовлетворении иска) - депутаты примут 26-го мая.