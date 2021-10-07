07.10.2021
Наталья Котова рассказала о ремонте стадионов при школах Челябинска
07.10.2021
Исторический музей Южного Урала готовит к печати альбом об Александре I
07.10.2021
«Ростелеком» определен единым поставщиком телекомуслуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге
07.10.2021
На Южном Урале пройдет фестиваль национальных культур «Синегорье»
07.10.2021
Военные следователи Челябинска рекомендуют дезертирам «сдаваться» добровольно
07.10.2021
Санитарные посты АО «ГРЦ Макеева» провели тренировку по гражданской обороне
Гехт: Детский хирургический корпус в Челябинске будет построен
07.10.2021
В Челябинской области готовы ввести обязательную вакцинацию от ковида
07.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
06.10.2021
Челябинская область получит более 120 миллионов рублей на лекарства для пациентов с ковидом
04.10.2021
Медики Челябинской области будут получать доплаты за вакцинацию
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021