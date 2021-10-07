Гехт: Детский хирургический корпус в Челябинске будет построен

Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) будет построен в ближайшие два года, но на другом участке, чем изначально предполагалось.

Об этом заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, комментируя сегодняшнее решение Челябинского областного суда об отмене решения Заксобрания региона по изъятию из границ ООПТ «Челябинский городской бор» участка под строительство корпуса детской хирургии.

«Детский хирургический корпус будет построен. Это задача 2023–2024 годов», - заверила Ирина Альфредовна.

По ее словам, новый хирургический корпус ЧОДКБ будет построен на другом земельном участке, который расположен на территории Челябинской областной больницы (ЧОДКБ и ЧОКБ находятся рядом). «Работы по его межеванию и получению кадастрового номера велись достаточно давно. Сейчас вся эта процедура на выходе, и мы готовы привязать проект к этому земельному участку. Этот участок находится на территории Челябинской областной больницы, и именно там разместится детский хирургический корпус», - отметила Ирина Гехт.

Судебные разбирательства по спорному участку городского бора будут продолжены. Первый вице-губернатор предположила, что изъятый участок все-таки удастся оставить под развитие медицины.

«Что касается дальнейших судебных процессов, мы все-таки предполагаем, что этот земельный участок, я имею ввиду участок городского бора, останется под развитие медицины». - сообщила Ирина Гехт.

На этом участке власти в будущем хотели бы разместить реабилитационный центр для детей. «Это та новая программа, которая была анонсирована президентом по развитию реабилитационных центров в России, - уточнила Ирина Альфредовна. - Надеемся, что как раз эта зона будет максимально благоприятна для реабилитации детей со всей области, так как находится вблизи медицинских центров и на территории, окруженной зеленым массивом».

СПРАВКА

Напомним, изначально строительство очень востребованного медицинского объекта – детского хирургического корпуса ЧОДКБ – вызвало бурные дебаты. Звучали масса аргументов как сторонников, так и противников. Одни обращались в суды, другие пытались найти слова, чтобы быть услышанными.

Пока шли все разбирательства, власти не сидели сложа руки. Минстрой региона уже провел аукцион на проектирование детского хирургического корпуса. Сроки выполнения работ - четвертый квартал 2021 года.

На возведение - направят почти 3,9 миллиарда бюджетных рублей. Правительство области уже приняло постановление, в котором зафиксированы сроки строительства и объемы инвестиций.