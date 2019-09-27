Хоть без соли, но памятник

Челябинское озеро Смолино сохранит свой особый статус
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 13:02

Челябинское озеро Смолино сохранит статус памятника природы, несмотря на то, что оно утратило главное свойство, благодаря которому в 1961-м году был получен высокий статус: уникальный водоем больше не является соленым.

По словам начальника управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталия Безрукова, озеро, являющееся осколком древнего океана, стало пресным, в нем появилась рыба. Однако, к счастью, это обстоятельство не повлияет на изменение статуса одного из главных водоемов южноуральской столицы.

Минэкологии региона считает, что озеру Смолино необходимы защита и развитие. В настоящее время продолжается комплексное исследование водоема. Конкурс на проведение работ выиграли пермяки. До конца года все процедуры будут завершены.

«Мы получим данные о качестве воды, ее составе, фауне и всех факторах, оказывающих негативное воздействие на состояние памятника природы», - отметил Виталий Безруков.

По мнению члена ОПРФ, члена Общественной палаты Челябинской области Феликса Панова, полученную в ходе научного изучения информацию необходимо незамедлительно использовать для разработки предложений по улучшению экологического состояния озера.

«Смолино является уникальным озером в черте мегаполиса, оно требует специальной программы защиты. И в первую очередь - от канализационных и ливневых стоков», - подчеркнул Феликс Панов.

Председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологии и охране окружающей среды Андрей Минченко считает, что для прекращения выпуска стоков ливневой канализации в озеро необходимо построить коллектор вдоль береговой линии. Он подчеркнул, что долгие годы данная идея существует только на словах.

«Пора уже действовать, необходимо создать проект, обосновать его, посчитать все расходы», - заявил Андрей Минченко.

Руководитель челябинской региональной экологической организации «АнтиСМОГ» Михаил Махов добавил, что, только имея на руках четкую и аргументированную документацию, регион сможет рассчитывать на помощь из федерального бюджета.

Хорошая новость о сохранении статуса озера Смолино прозвучала на состоявшемся вчера, 26-го сентября, круглом столе Общественной палаты Челябинской области, участники которого вместе искали пути спасения уникального водоема.

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Теги
Озеро Смолино
Общественная палата
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