Четверг начался с 30-градусной жары, дальше - больше

В четверг, первого июля, в Челябинской области ожидается аномально жаркая, душная погода, во второй половине дня – сильная жара. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

В юго-восточных и восточных районах местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории - высокая.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в восемь утра в Челябинске было уже плюс 30 градусов, влажность воздуха 37%, ветер северный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 36-38 градусов, по области – плюс 34-39 градусов, в горах – плюс 30-35 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозах порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное

Солнце взошло в 5 часов 15 минут, заход - в 22 часа 40 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна убывающая.

По народному календарю Ярилин день, Макушка лета.

Ярилин праздник называли особенным; говорили, что его «целый год ждут», что это «всем дням день».

В этот день отправлялись на покосы, набивали матрацы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах. Устраивали также «ярилины игрища», ярмарки, посещения родственников. Праздники сопровождались кулачными боями, песнями, плясками и разгульным весельем.

Именины в этот день: Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей, Феодул.