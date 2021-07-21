Четверг в Челябинской области будет жарким

В Челябинской области в четверг, 22-го июля, ожидается сильная жара. По прогнозу синоптиков, в дневное время столбики термометров будут показывать 30-35 градусов выше нуля. В горах температура воздуха обещает быть более комфортной: каких-то 27 градусов тепла.

В ночь со среды на четверг синоптики обещают южноуральцам +15, +20 градусов, в горах и низинах воздух не прогреется сильнее десяти градусов выше нуля.

Облачность и ночью, и днем четверга – переменная, местами – кратковременные дожди и грозы, утром – еще и туманы.

Ветер 22-го июля подует северо-западный с переходом на юго-западный, со скоростью три-восемь метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 14-ти м/с.

В Челябинске ночью четверга прогнозируется +16, +18 градусов и дневная жара: +31, +33. Ветер - как и во всем регионе - северо-западный с переходом на юго-западный, скорость – четыре-девять метров в секунду. Переменная облачность, небольшой дождь, вероятны грозы.

В народном календаре 22-е июля – День Панкрата и Кирилла. Издавна на Руси верили, что, если к этому дню уродилось много черники, зима будет морозной. Темная луна 22-го июля сулила людям продолжительные дожди, тусклые звезды навевали нашим предкам мысли о скорой грозе, радуга обещала ясную погоду.