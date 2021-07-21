21.07.2021
Челябинский зоопарк выбирает лучшие имена братцам-рысятам
21.07.2021
Об особенностях реализации челябинской стратегии социально-экономического развития узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
21.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 июля
21.07.2021
В Златоусте на городской свалке произошел выброс метана
21.07.2021
Жительница Трёхгорного спасла от гибели голубя, запутавшегося в верёвке
21.07.2021
В Трехгорном стены зданий украшаются граффити
Четверг в Челябинской области будет жарким
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021