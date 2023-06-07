Четыре трамвая в Челябинске временно изменят маршруты из-за обрезки деревьев

В Челябинске восьмого и девятого июня с 10 до 14 часов будут закрывать движение трамваев на участке от Доменной до ЦХП.

В это время здесь будут проводить обрезку деревьев, чтобы исключить вероятность обрывов контактной сети электротранспорта, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

В связи с закрытием движения трамваи №3, №14, №18 и №20 временно изменят маршруты. Все эти трамваи проследуют до Коксохима: тройка - от завода имени Колющенко, 14-й трамвай – от Чичерина, 18-й – от Чистопольской, 20-й – от трамвайного депо №1.

Для поездок до ЧМК жителям Челябинска рекомендуют пользоваться автобусами №15, №31 и №71, троллейбусами №7 и №14. Для экономии - использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.