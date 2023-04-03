Чудо-МАФ Челябинска: на карусели во дворе на Хмельницкого детям лучше не кататься

Чудо-карусель во дворе дома №6-А по улице Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе Челябинска вряд ли станет одним из счастливых воспоминаний о детстве для местных ребят, когда они вырастут.

Некрасивая (вернее сказать – убогая) и небезопасная (не дай бог оступиться и провалиться в щель) карусель явно нуждается в хорошем ремонте (или – замене). Фотография данного МАФа (малой архитектурной формы) сегодня, третьего апреля, была опубликована в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

Автор поста, Лилия Белокрылова, также обратила внимание городских властей на находящиеся в безобразном состоянии после ремонтных работ перед подъездом стоянку и асфальт.

«Вечная грязь перед подъездом. Хотелось бы, чтобы восстанавливали стоянку после таких раскопок», - пожаловалась жительница Челябинска, добавив, что этот двор находится в двух шагах от администрации Металлургического района.

Отметим, на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова поручила ответственным лицам провести инвентаризацию всех челябинских МАФов и привести их в нормативное состояние.

В свою очередь, заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов на «аппаратке» сообщил о том, что управляющим компаниям областного центра было дополнительно поручено произвести ремонт малых архитектурных форм во дворах.

Будем надеяться, что ответственная за содержание двора на улице Богдана Хмельницкого УК приведет в порядок карусель, ставшую героиней поста в сообществе «Пусть Котова знает», - на радость детям. И для их безопасности.