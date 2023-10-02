Девять жилых домов Челябинска начали новую неделю без горячей воды

В Челябинске сегодня, второго октября, без горячего водоснабжения остались девять жилых домов.

Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, на вечер воскресенья, первого октября, горячее водоснабжение было подано на весь жилфонд южноуральской столицы.

«По данным на сегодняшнее утро, от ГВС отключено девять жилых домов, шесть из них – по причине осуществления переврезки на сетях «УСТЭК-Челябинск», три – аварийно, со сроком устранения повреждений на сетях и подачи горячей воды сегодня, второго октября», - отметил Александр Астахов.

Отметим, отсутствие горячего водоснабжения по причине проведения ремонтных работ вошло в число проблем, наиболее волновавших жителей мегаполиса на прошлой неделе, о чем на аппаратном совещании сообщил заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов. По его словам, в общей сложности за прошедшую неделю от горожан поступило 1125 обращений, все они поставлены на контроль.