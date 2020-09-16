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Дожди продолжат заливать Челябинскую область

Среда обитания
Сегодня, 17:33
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение – продолжатся сильные дожди, сохранится порывистый ветер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, за минувшие сутки по всей территории региона прошли дожди от небольших до сильных – выпало от 0,3-48 миллиметров осадков. Максимальное количество выпало в Южноуральске (48 миллиметров - 166% от месячной нормы), в Троицке (43 миллиметра - 154% от месячной нормы), в Аргаяше (43 миллиметра - 113% от месячной нормы).

Предстоящей ночью и днем 17 сентября в регионе ожидаются сильные дожди, местами прогнозируются очень сильные осадки.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Вероятно шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС области предупреждают, в связи неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Возможны резкие подъёмы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населённых пунктах.

МЧС убедительно просит южноуральцев быть бдительными и строго следовать всем рекомендациям.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
сильные дожди
штормовое предупреждение
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