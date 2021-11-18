Экоактивисты обнаружили в Копейске десяток несанкционированных свалок

Общественники обнаружили в Копейске (Челябинская область) десяток несанкционированных свалок.

Рейд по муниципалитету состоялся вчера, 17-го ноября. В нем приняли участие экопатруль «АнтиСМОГ», общественные инспекторы по охране окружающей среды регионального Росприроднадзора и экоактивист Тимофей Безуглов, который определил предположительные места незаконного складирования отходов с помощью общедоступных карт Google.

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Экопатруль и инспекторы-общественники выехали на указанные им точки и зафиксировали факт наличия свалок строительного и бытового мусора на площади в несколько десятков гектаров.

«Чаще всего свалки расположены на окраине города, куда бытовой и строительный мусор вывозят жители частного сектора. Кроме того, общественники зафиксировали размещение на открытом грунте промышленных отходов», - рассказали в «АнтиСМОГе».

На каждой точке оценивалась площадь замусоренной территории, состав мусора, определялись координаты расположения отходов, а также проводилась фото- и видеофиксация.

По результатам проверок был составлен акт обследования территории на предмет соблюдения природоохранных требований. Все собранные материалы переданы в Росприроднадзор.