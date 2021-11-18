18.11.2021
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах
18.11.2021
Сергей Мазаев выступит в Челябинской филармонии с программой «Классика без кодекса»
18.11.2021
В Челябинске в новом году построят школу олимпийского резерва по тхэквондо
18.11.2021
Копейск объявил конкурс на лучший эскизный проект въездных стел городских поселков
18.11.2021
Впервые с начала пандемии за сутки заболело ковидом более 600 южноуральцев
18.11.2021
Полицейские Челябинска задержали налетчика на салоны сотовой связи
Экоактивисты обнаружили в Копейске десяток несанкционированных свалок
17.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
26.10.2021
Центр коммунального сервиса комментирует ситуацию с тарифом на услугу по обращению с ТКО в Челябинской области
06.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
17.09.2021
В Чебаркульском районе появились первые мобильные контейнерные площадки
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021