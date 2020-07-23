ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Экстренное предупреждение для южноуральцев на четверг

Среда обитания
Сегодня, 13:01
Автор: 
Олеся Денисова

В дневные и вечерние часы четверга, 23 июля, в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный.

В минувшие сутки в большинстве районов области прошли дожди, на юге выпали сильные осадки – от 0,7 до 45 миллиметров. Ночью юго-востоке региона прогремели грозы.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью и днем 23 июля в отдельных районах в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Кроме того, ожидается усиление ветра при грозах до 20-25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление будет ниже нормы. Пониженный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия, как у гипотоников, так и гипертоников, с частыми приступами стенокардии и нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией.

В ГУ МЧС области предупреждают, в связи с грозами и усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «112», «101» и «01».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Среда обитания
21.07.20 22:59
В Челябинской области вновь продлили экстренное предупреждение
Погода
11.06.20 20:57
В Челябинской области на День России - жара, возможны дожди и грозы
Среда обитания
14.07.18 00:50
Сильные дожди и грозы задержатся в Челябинской области еще на сутки
Среда обитания
12.07.18 18:02
Южноуральцев вновь предупреждают о возможных грозах, сильных дождях, граде и порывистом ветре
21.07.20 20:00
В Челябинске в реке Миасс обнаружили масляное пятно
21.07.20 13:28
В горнозаводской зоне Челябинской области – мусорный коллапс
21.07.20 10:00
Аномальной жары в Челябинской области до конца лета больше не будет
20.07.20 22:57
Засуха в Челябинской области привела к раннему возобновлению лесных пожаров
20.07.20 22:14
В Магнитогорске объявлены НМУ
20.07.20 20:14
Экстренное предупреждение для южноуральцев продлили еще на сутки
20.07.20 17:34
Наталья Котова обеспокоена судьбой цветов, засыхающих из-за недостатка влаги
20.07.20 14:53
Наталья Котова поручила избавить Челябинск от репьёв и крапивы
20.07.20 09:31
С озера Тургояк эвакуировали более 1,5 тысячи отдыхающих
19.07.20 23:42
Экстренное предупреждение на Южном Урале продлено еще на сутки
Общество
Сегодня, 11:22
В Челябинской области с начала ЕГЭ 16 человек не были допущены до экзаменов из-за высокой температуры
Общество
21.07.20 22:58
Алексей Текслер познакомился с работой Михеевского ГОКа и узнал о перспективах его развития
Новости
Сегодня, 14:19
Федерация
Общественники потребовали запретить выдавать кредиты через приложение
Сегодня, 13:15
Общество
«Интерсвязь» и ЧелГУ будут готовить IT-специалистов мирового уровня
Сегодня, 13:04
Федерация
Китай отправил на Красную планету свой первый зонд
Сегодня, 12:51
Экономика
Количество акционеров ВТБ за последний год увеличилось почти вдвое
Сегодня, 12:38
Культура
В Сатке краеведческий музей обзавелся мультимедиа-гидом
Материалы рубрики
Сегодня, 12:33
Среда обитания
Заповедные территории Южного Урала борются за победу в конкурсе на создание туристических кластеров
Сегодня, 10:08
Среда обитания
Александр Егоров: Главы районов Челябинска ведут претензионную работу с подрядчиками по озеленению
Вчера, 18:03
Среда обитания
В Челябинске накажут виновных в гибели зеленых насаждений
20.07.20 17:34
Среда обитания
Наталья Котова обеспокоена судьбой цветов, засыхающих из-за недостатка влаги
10.07.20 16:24
Среда обитания
На освобожденном от заборов Коровьем пляже Увильдов свободно отдыхают сотни людей
Теги
грозы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика