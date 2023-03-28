Это было прекрасно: Челябинский зоопарк показал первое свидание царя зверей и его царицы

Челябинский зоопарк показал подписчикам запредельно милое видео первого свидания юного, но уже царя Севера-Алая и его царицы Киары.

Наблюдать за знакомством в «реале» молодых льва и львицы было крайне увлекательно и весело: зоопарк, как всегда, сумел поднять настроение. В общении Севы и Киары было все: и подозрительность (со стороны дамы царских кровей), и острое любопытство, и желание познакомиться поближе, и равнодушие (когда Север-Алай сместил фокус своего внимания на игрушки), и просто радость бытия – ведь сущие еще дети. Правда, Сева очень возмужал (солидности ему добавляет роскошная грива), и Киара рядом с ним выглядит Дюймовочкой. Надо сказать, что порыкивание царицы на Севера никакого впечатления не произвело – он остался совершенно невозмутим. И выглядел совершенно довольным жизнью – этакий баловень судьбы.

В Челябинском зоопарке свидание двух невероятно красивых и очень обаятельных (свое очарование в наиболее полной мере явил Сева – он был раскрепощен, спокоен, игрив и явно чувствовал себя хозяином положения, а Киара все же была настороже) зверей назвали долгожданным вторым сезоном львиных историй.

«Сегодня (28 марта) состоялось первое недолгое свидание наших львов. Север-Алай зашел в вольер Киары, но вместо крепких объятий самец получил знатную оплеуху за непрошеный визит на территорию маленькой хищницы. Но лев совершенно не расстроился, ведь в вольере нашлось столько игрушек, что их хозяйка сразу перестала интересовать подростка. Сева ни отказывал себе ни в чем: гонял шар для боулинга и канистру, грыз бревно и увлекся очередным валенком», - с юмором описывают встречу жениха и невеста в зоопарке (кстати, вполне вероятно, Сева рисовался перед юной царицей).

А вот как живописуют в учреждении чувства Киары: «Сначала испуг, потом интерес, далее возмущение тем, что этот увалень развалился с ее валенком в ее вольере. Взглянув на него со всех сторон, львица все же оценила привалившее к ней «счастье», сделала несколько попыток пойти на контакт, но Сева был полностью поглощен своей бурной игровой деятельностью и не намеревался делиться ни трофеями, ни своим вниманием. В общем, дети разделили игрушки и разошлись по разным комнатам: «Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок…» - пока что».

Челябинцы в большом восторге от увиденного, пост о первом свидании двух царственных особ за короткое время собрал несколько тысяч просмотров и несколько сотен «лайков». Комментариев также огромное количество, что неудивительно: Сева и Киара – такие лапочки, что глаз не оторвать.

«Алай очень правильно показался своей будущей спутнице. Все показал, на что способен. Смотри, какой я замечательный, красивый и добрый»;

Перед таким очаровательным Севой упадет любая стена! И растопится ледяная гордость Киары. Ждем!»;

«Алтай - молодец! На первом свидании показал себя во ВСЕЙ красе, какой он ловкий, сильный! Киара от растерянности и смущения надавала лещей ему!»;

«Ох уж эти агрессивные женщины, не дают спокойно в футбол поиграть»;

«Прелесть, какие упитыши! Сева, конечно, артист, в гостях чувствует себя как дома)) грива такая смешная)»;

«Ну не могууу! Столько эмоций у девчонки!!! А этот - пацан, штаны на лямках: мячик, валенок... нужна то ему эта строптивая коза!!! Все, как у людей»;

«Парня футболит выбражуля»;

«Вот тебе и лев - царь зверей! Дите дитем!»;

«Самодостаточный мужчина» - вот сколько эмоций подарило двуногим зрителям коротенькое видео с двумя львами в главных ролях. То ли еще будет.

Напомним, двойным именем солнечный красавчик, ясноглазый царевич, приехавший в столицу Южного Урала из зоопарка Барнаула, где его величали Симбой, нарек себя сам, откушав сразу из двух тарелок с угощениями. Родителями Севера-Алая, появившегося на свет в октябре 2021 года, являются африканские львы Алтай и Ая, которых он покинул в возрасте пяти месяцев.

Киара, которой суждено стать спутницей жизни Севы, на свет появилась в апреле 2022 года в Пятигорске, в местном зоопарке. Там она оставила маму Ладу, папу Баграта и братика-львенка.