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Фотоловушка «поймала» лесных великанов Таганая во время трапезы

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) фотоловушка, установленная в районе Черной скалы, «поймала» лесных великанов во время трапезы.

Милое видео с мирно жующим лосиным трио (мама-лосиха и два ее детеныша, родившиеся на Таганае в этом году, дружно и увлеченно завтракали возле солонца) было опубликовано сегодня, 20-го января, в телеграм-канале нацпарка.

«По внешнему виду троицы можно сказать, что у лесных великанов все хорошо - они вполне упитанные и явно чувствуют себя отлично. Кстати, находиться вместе с родительницей лосята могут и год, и два», - отмечают в «Таганай ньюс».

Сотрудники национального парка предположили, что в «прицел» скрытой камеры попали те же животные, которых ранее – во время бодрой прогулки лосиного семейства по зимнему снегу - «срисовал» пролетавший над лесом квадрокоптер отдела охраны нацпарка.

Интересно, что с установлением снежного покрова лоси перемещаются с горных участков в долины рек и ручьев: высота снежного покрова на Таганае, доходящая на склонах и до одного-двух метров, является серьезной преградой даже для таких длинноногих гигантов.

В настоящее время сохатые обитатели нацпарка питаются веточным кормом, съедая по 14-16 килограммов в сутки. Конечно же, не забывают лоси и наведываться к солонцам – в разных уголках национального парка установлено примерно пятьдесят кормушек (согласно данным зимнего маршрутного учета, на Таганае сегодня обитает около двухсот сохатых).