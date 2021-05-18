Глава Фершампенуаза объяснил отсутствие воды в микрорайоне Черемушки

В Фершампенуазе (Челябинская область) жители поселка Черемушки пожаловались в социальных сетях на отсутствие воды в аномальную жару. Глава Фершампенуазского сельского поселения Борис Сагитдинов рассказал, когда водоснабжение будет восстановлено.

«Фершампенуаз, микрорайон Черемушки, снова сидим без воды, - обратилась с проблемой в «Вконтакте» в группе «Текслер, помоги» Елена Лихобабина. - С конца апреля месяца днем нет ни капли воды, ночью крайне редко удается наполнить уличный бак. Прошлое лето все три месяца не было воды. Что нам делать? Как нам жить без воды? Ведь лето еще не наступило, на улице жара +34, а мы уже забыли, что такое живительная влага из крана».

Глава сельского поселения Борис Сагитдинов в разговоре с корреспондентом «Урал-пресс-информ» пояснил, что в поселке Черемушки нет воды из-за промывки скважин.

«Проблем нет. Мы проводили очистку четырех скважин из девяти для улучшения дебета. Сейчас вопрос с водой нормализуется. Сегодня к 13-14 часам вода должна быть. Людей предупреждали, звонили им», - прокомментировал Борис Сагитдинов.

С наступлением жары жители Челябинской области стали испытывать проблемы с водой. В понедельник, 17 мая, в Еткуле, деревнях Печенкино и Журавлево ввели график подачи питьевой воды.

с. Еткуль: с 6.00 до 10.00 часов и с 18.00 до 23.00.

д. Печенкино, д. Журавлево: с.6.00 до 23.00.

По данным администрации Еткульского района, ограничение при подаче воды поможет восстанавливать объем воды в накопительных емкостях.