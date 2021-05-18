18.05.2021
“Аэрофлот” оставил пилотов и стюардесс без багажа
18.05.2021
“Теледройд” магнитогорских робототехников сможет работать на орбите 3-4 года
18.05.2021
Жительница Магнитогорска организовала контрабанду средства для похудения
18.05.2021
Прокуратуру Челябинской области может возглавить выходец из Карелии
18.05.2021
Полицейских-взяточников из Челябинска, которые платили взятки за «слив» данных о покойниках, отправили под домашний арест
18.05.2021
Простота, удобство и скорость: ММК увеличил отгрузку металлопродукции спецконтейнерами
Глава Фершампенуаза объяснил отсутствие воды в микрорайоне Черемушки
НМУ сохраняются в четырех городах Челябинской области
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021